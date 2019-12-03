Aydın: “Engelli vatandaşlarımız için en iyisine ulaşma azmindeyiz”

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Engelli vatandaşlarımız için en iyisine ulaşma azmi ve çabası her geçen gün artarak devam etmektedir” dedi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, toplumumuzu yakından ilgilendiren engelli vatandaşlarımız için en iyisine ulaşma azmi ve çabası her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu konuda yapılan tüm bilinçlendirme çalışmalarıyla beraber, bizzat engelli kardeşlerimiz için ele alınan faaliyetler, çıkarılan kanunlar ve kurumsallaşmaya dayalı hizmetlerle bugün ülkemiz çok daha iyi bir yerde bulunmaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın özellikle son yıllarda sahip oldukları hakları bakımından büyük bir gelişme yaşanmıştır. Bu haklar, hukukla, eğitimle ve istihdamla bir bütün olarak düşünülerek hareket edilmiş, insan onuruna yakışır bir şekilde, karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirmek için çalışılmıştır.

Engelli yurttaşlarımız için yapılanlar, onlar için asla bir iyilik, bir lütuf değildir. Devlet ve millet olarak asli bir görev olan bu hizmetler, vatandaşlarımızın en temel doğal hakları olarak yapılmakta, uygulamalar ona göre şekillenmektedir.

En başta kendi geleceğine, çevresine ve memleketine umutla bakan, özgüvene sahip bireyler olan kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, gelecek günlerin ve tüm sevdikleriyle başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederim” dedi.

ADIYAMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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