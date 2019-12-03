Adıyaman’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinliği

Adıyaman’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde Adıyaman’daki Özel Eğitim Okullarının düzenlediği etkinlikte engelli öğrenciler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Saygı duruşu ve engelliler tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günü anlam ve önemini belirten konuşmayı engelliler adına Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Okulu öğrencilerinden Ramazan Kaya yaptı.

Engelli bireylerin sadece 3 Aralık’ta değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumun önemli bir parçası olduğunu kaydeden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik “ Allah’a şükürler olsun ki insanların birbirine üstünlüğü ancak ve ancak takvayla olduğunu belirten bir inancımız var. Sosyal Devlet anlayışımızın gereği olarak, 2002 yılından bu güne kadar engelli vatandaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve bu kardeşlerimizin topluma daha iyi adapte olmaları için yapılan çalışmalar ile, engeller bir bir aşılmış ve bu kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetlere nihayet ulaşmışlardır. Bir çok engelli kardeşimiz kamuda görev alıp, kendi ayakları üzerinde durabileceğini ispatlamış, bu şekilde, topluma hizmet edebileceğini de ortaya koymuştur. Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında 2 yılda Adıyaman’da toplam 41 bin 709 hane ziyaret edilerek, 121 bin 750 vatandaşımıza ulaşılmıştır. ASDEP kapqsamında Adıyaman’da ki tüm vatandaşlarımıza ulaştıktan sonra şehrimizin risk haritasını oluşturmuş olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “İlgili ayeti kerime de buyuruyor ki Cenabı Allah engellilere çok kıymet vermektedir. Yine aynı şekilde Peygamberimiz Medine dışına çıktığı zaman vekil olarak görme engelli sahabe olan Abdullah Bin Ümmü Mektum’u tayin ediyor. Bizlerde bu inançla Adıyaman Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını kolaylaştırmaya dönük yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Aykut Pekmez ise, özelikle 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanununun engellilerin hayatında büyük bir çığır açtığını dile getirdi.

Vali Aykut Pekmez, “Bu kanun ile eğitim hizmetlerinden, bakım hizmetlerine, istihdam ayrımcılığının önlenmesine kadar birçok konuda düzenleme yapıldı. 2007 yılında başlatılan evde bakım aylığı uygulaması ile engelli kardeşlerimiz kendi yakınlarının yanında bakım hizmetlerini rahatça almaya başladı. Kasım ayı itibariyle 6573 engelli vatandaşımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 111 Milyon TL evde bakım aylığı ödemesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra resmi ve özel bakım merkezlerinde 4196 engelliye hizmet veriliyor. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engellilerimizin ise umut evlerinde bakımlarını sağlıyoruz. Şehirlerimizi, kamu binalarımızı, okullarımızı, sokaklarımızı, engelli kardeşlerimize uygun hale getirerek onların hem günlük sosyal hayatın içine yer almasını temin etmeye çalışırken, kamuda ve özel sektörde engelli bireylerin istihdam edilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Ayrıca İŞKUR vasıtasıyla engellilerimizin kendi işlerini kurması amacıyla hibe uygulamaları da yapılıyor ”dedi.

Protokol konuşmalarının ardından görme engelli Şevket Çalğan Braill Alfabesiyle Kur’anı Kerim okurken, Şirinler Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Harfane Gecesinin gösterisi yapıldı.

Programda ayrıca görme engelli Ümit Şahin’den ezgiler seslendirilirken, Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Okulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından işaret dili ile “Benim Sesim Olur musun?” şarkıları söylendi. Söylenen şarkılara salondakilerde eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Programın son bölümünde Özel Eğitim Okulu Öğrencileri tarafından Zeybek gösterisi yapıldı.

ADIYAMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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