Engelli dernekleri yöneticilerinden Vali Pekmez’e ziyaret

Her yıl 3 Aralık’ta kutlanan “Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerin başkan ve temsilcileri Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Adıyaman’daki engelli derneklerin başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir süre sohbet ederek, dernek başkanlarının şahsında tüm engellilerin 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”nü kutlayıp, toplumda engellilere yönelik hassasiyetin daha da artması temennisinde bulundu.

Engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Aykut Pekmez’e teşekkür etti.

ADIYAMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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