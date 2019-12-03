İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hem sağanak hem kar!

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özger yönetimindeki 63 ZK 997 plakalı otomobil ile Mustafa Olur 34 GA 5393 yönetimindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında çapıştı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan Fatma Türkan (95), Şerif Türkan (44), Kadriye Türkan (44), Zeki Türkan (10), Feride Özer (54) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

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AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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