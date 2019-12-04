Adıyaman'a şehit ateşi düştü

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Van’ın Çaldıran ilçesinde silahın kazara ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in memleketi Adıyaman’a ateş düştü.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık günü pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybederek şehit düştü.

5 çocuklu ailenin 3. çocuğu olan Demir'in babası Mehmet Demir ile annesi Figen Demir'e, valilik görevlileri tarafından acı haber verildi. Şehidin merkez Siteler Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağına gelen Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, baba Mehmet Demir ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ADIYAMAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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