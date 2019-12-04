Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine A.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada ikamette 41 adet değişik ebatlarda, farklı medeniyetlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.Ş. isimli 1 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

ADIYAMAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.