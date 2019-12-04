Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine A.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada ikamette 41 adet değişik ebatlarda, farklı medeniyetlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Konuyla ilgili A.Ş. isimli 1 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.
ADIYAMAN
04 Aralık 2019 Çarşamba
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