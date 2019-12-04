Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Spor il Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu inşaatında kimliği belirsiz kişileri gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, çaldıkları demirleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



ADIYAMAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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