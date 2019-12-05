Adıyaman´da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

ADIYAMAN´da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirlenen E.Ç., E.Y., Ç.B., S.S., C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan evler ise mühürlendi.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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