Rektör Turgut’tan şehit ailesine başsağlığı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, önceki gün Van’da şehit olan Adıyamanlı Piyade Onbaşı Fırat Demir'in ailesine baş sağlığı diledi.

Rektör Turgut, önceki gün Van’ın Çaldıran ilçesinde pusukeşif görevine hazırlanırken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’e Allah’tan rahmet diledi.

Rektör Turgut, “Adıyamanlı hemşehrimiz Piyade Onbaşı Fırat Demir'in, Van’ın Başkale ilçesinde talihsiz bir kaza sonucu şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kahraman şehidimize Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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