Şehit kızının okuduğu okuldan anlamlı yardım

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Şehit Recep İnce’nin adının verildiği Besniye’ bağlı Köseceli Beldesindeki ortaokula şehidin kızının okuduğu okuldan kıyafet yardımı yapıldı.

2017 yılında Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının infak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep İnce’nin adı Besni'ye bağlı Köseceli beldesindeki ortaokulda yaşatılıyor. Şehit Recep İnce’nin kızı Elif İnce’nin Ankara’da okuduğu özel bir kolej tarafından AnkaraEtimesgut Kaymakamlığı aracılığı ile Besni'ye kurulan gönül köprüsünde Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve anaokulu öğrencileri için oyuncak yardımı yapıldı.

Koliler ortaokula ulaşırken, yapılan yardım nedeniyle şehit eşi Esra İnce emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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