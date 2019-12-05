Masaj adı altında fuhuş yapanlara operasyon

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Adıyaman’da masaj adı altında fuhuş yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde masaj adı altında fuhuş yapan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç., E.Y., Ç.B. ve fuhşa aracılık yapıp yer temin eden S.S., C.Ö. ile G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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