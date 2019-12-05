Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde Adıyaman’ın sulama projelerini ve tütün sorununu gündeme getirdi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın iki önemli sorununun sulama ve tütünün özgürleşmesi konusu olduğunu hatırlatarak, bu sorunların çözümü için yapılması gereken düzenlemelerle ilgili yetkili kurumların topu taca atmaya devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Biz bu sorunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz, Adıyaman halkı hakkettiği ve sözü verilen yatırımları bekliyor” diye konuştu.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.