Çelikhan’da kar yağışı başladı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine kar yağışı başladı.

Çelikhan'da etkili olan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Adıyaman Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Subatan geçidinde kar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Beyaza bürünen Çelikhan’da vatandaşlar kar yağışı sevinci yaşarken, hava sıcaklığı da düştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı belirtildi.

ADIYAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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