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Sevgi Sınır Tanımaz Konvoyu yetim ve engellilere ulaştı

İHA

Adıyaman Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği tarafından Adıyaman'da 2 bin engelli ve yetim çocuğa giysi yardımında bulundu.

Sevgi Sınır Tanımaz Konvoyu yetim ve engellilere ulaştı

Adıyaman Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği tarafından Adıyaman’da 2 bin engelli ve yetim çocuğa giysi yardımında bulundu.
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneğinin “Sevgi Sınır Tanımaz Konvoyu” Adıyaman ve Kahta’da çocukların yüzünü güldürdü. Adıyaman merkezde Şehit Cem Özgül Ortaokulunda, Kahta ilçesinde ise Şehit Murat Toprak Ortaokulu’nda düzenlenen törenlerle öğrencilere kışlık mont, bot, kazak, pantolon ve eşofman hediye edildi.
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği, Güven Rehabilitasyon Merkezi, Adıyamanlılar Vakfı, İHH işbirliğinde bu yardımları dağıttı.
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir dağıtım esnasında yaptığı konuşmada, “Bizim için sınır yok, hangi coğrafyada hüzün varsa kalbine dokunulması gereken bir çocuk varsa biz orda oluruz. Bu fikri her daim kendimize hayat felsefesi olarak benimsedik. Kahta ve Adıyaman’daki yetim ve engelli çocuklarımızla buluşmanın mutluluğunu anlatacak tek bir satır yok. Dernek olarak Türkiye’nin her bir yerindeki bütün çocuklar bizimde çocuklarımızdır. Onların tüm haklarının savunucusu olarak her daim onların yanındayız” diye konuştu.
Programda çocuklara hediyeleri dağıtıldıktan sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Program müzik eşliğinde eğlencenin ardından son buldu.

ADIYAMAN

05 Aralık 2019 Perşembe

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