Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yeni Mahallede yaşayan Arda Uğur ve Fatma Uğur kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Uğur kardeşlerle bir araya gelen Başkan Turanlı, " Kahta Belediyesi olarak her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında hem engelli kardeşlerimizin hem de ailelerinin yanındayız. Onları sembolik olarak bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ADIYAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.