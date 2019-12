Türk Sağlık-Sen hastanede döner sermaye açıklaması yaptı

Türk SağlıkSen Adıyaman Şube Başkanlığı döner sermayelerle alakalı olarak hastane önünde basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklaması sendika ile Başkanı İrfan Tokur tarafından yapılırken sendika üyeleri ile hastane çalışanları da katıldı. Döner sermayelerle alakalı yapılan basın açıklamasını okuyan Türk Sağlık Sen Adıyaman Şube Başkanı İrfan Tokur, “Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmamıştır. Sağlık yöneticileri de çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdardır. Türk SağlıkSen olarak bu vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim etmiştik. Her iki kurumun yöneticilerine de bu durumu defalarca anlattık. Bugün çalışanın sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktık. Döner sermayede bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmesidir. Hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. Döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkı olmalıdır. Çalışanın alın terinin kurumların finansal sıkıntıları için heba edilemeyeceği bir düzenleme yapılmalıdır. Döner sermayeler yükseltilmelidir. Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmelidir. Taban ücretler arttırılmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir. Kamu iradesi de bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimize bağlı hastanelerde görev yapan fedakar çalışanlarda sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler.

Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir" dedi.

Tokur, Türk SağlıkSen olarak adaletli bir döner sermaye düzeni kurulana ve çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerin ifade etti.

