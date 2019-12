Başkan Deniz: “3600 ek gösterge hayata geçirilmeli"

EğitimBirSen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, Türkiye’nin büyümesinin milli gelirin adil dağıtılmasına bağlı olduğunu söyleyerek, "3600 ek gösterge sözü kapsamı genişletilerek yerine getirilmelidir" dedi.

Sendikal faaliyetler ve eğitim gündemiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı EğitimBirSen Adıyaman Şubesi'nin haftalık olağan istişare toplantısında konuşan Ali Deniz, "27 Yıldır hak ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Vesayeti deşifre etmek, haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak, hukukunu korumak için sendikal yolculuğuna çıktık. Yeni ve adil bir dünya düzeni için değerlerimizle hareket ederek, eski Türkiye'nin alışkanlıklarını değiştirmek için eski Türkiye özlemi duyanlara karşı uzun soluklu bir mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Deniz, 24 Haziran seçimleri öncesinde vaat edilen, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer verilen 3600 ek göstergenin, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala somut bir adım atılmadığını belirten Deniz, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilen 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma bir an evvel yapılarak Meclis’e sunulmalıdır. Hem teklifçisi hem de takipçisi olduğumuz 3600 ek göstergenin kapsamı, bütün eğitim çalışanlarını ve bütün kamu görevlilerini içine alacak şekilde genişletilmeli ve memurun memnuniyetsizliği daha fazla büyümeden bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

