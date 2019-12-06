Adıyaman’da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 23 köy, 41 mezra olmak üzere toplam 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Özel İdare müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 4 köy 4 mezra, Çelikhan’da 14 köy 22 mezra, Kahta’da 1 köy 6 mezra, Sincik’de 4 köy 10 mezra olmak üzere toplam 23 köy 41 mezrada ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri 4 dozer, 12 greyder, 8 kepçe ve 11 servis aracıyla kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.