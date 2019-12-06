Bem-Bir-Sen yöneticilerinin Adıyaman teması

Onu tanıdınız mı?

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BemBirSen Genel Başkan yardımcıları 5. Bölge Eğitim Toplantısına katılmak için Adıyaman’a geldi.

BemBirSen Genel başkan Yardımcıları Medeni Sevinç, Recai Karslı, Nurettin Sever ile beraber EğitimBirSen Adıyaman Şube Başkanı ve MemurSen il Temsilcisi Ali Deniz, BemBirSen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan toplantı öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sendikacılar Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’ı ziyaret etti. Sendika yöneticileri ziyaretlerinde sendikal faaliyetlerden bahsederken, Vali Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ADIYAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

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YATSI 18:36

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