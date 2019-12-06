Tekirdağ’dan Sincik’e gönül köprüsü

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Tekirdağ Saray Anadolu Lisesi arasında kurulan Gönül Köprüsü işlemeye devam ediyor.

Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanan gönül köprüsü ile 2017 yılında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yer alan Saray Anadolu Lisesi öğrencileri yıl boyunca biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları kırtasiye, kıyafet ve ayakkabı malzemelerini Sincik Hasanlı Köyünde okuyan öğrencilere göndermişti. 2018 yılında ise, İstanbul Yeni Kapıda yapılan Adıyaman Tanıtım Günlerine Tekirdağlı öğrencilerden oluşan Adıyaman Yöresi Halk Oyunları ekibi ile katılarak, tanıtım günlerine renk katmışlardı. Bu yıl ise, Saray Anadolu Lisesi, Sincik ilçesinde liseden mezun olup, bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık kaynak kitapları gönderdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Sincik İlçe Halk Kütüphanesi ile yapılan işbirliği sayesinde kütüphaneye gelerek düzenli bir şekilde ders çalışan tüm öğrencilere ihtiyaçları olan kaynak kitaplar için bir liste oluşturduk. Gönül köprüsünü kurduğumuz Tekirdağ Saray Anadolu Lisesi ile iletişime geçerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için belirlenen kaynak kitap için talepte bulunduk. Talebimizi olumlu karşılayan okul yönetimi kitapları bizlere ulaştırdılar. Elimize ulaşan kitapları kütüphaneye teslim ettik. Yararlanmak isteye herkes gönderilen kaynak kitaplardan kütüphane vasıtası ile yararlanabilir. Desteklerinden dolayı Saray Anadolu Lisesi okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz de sınavlara iyi hazırlanarak güzel yerlere yerleşirler” diye konuştu.

ADIYAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

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