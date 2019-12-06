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Kahta’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kahta’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, KahtaAdıyaman Karayolunun Kahta çıkışındaki bir benzin istasyonu önünde Ünal Bozkurt’un kullandığı 06 TBB 74 plakalı otomobil, Ahmet Arıcı’nın kullandığı 63 KL 743 plakalı otomobil ve Engin Özbey’in kullandığı 02 AAP 337 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden Ünal Bozkurt yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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