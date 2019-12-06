Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı” sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ DEHAM) bünyesinde verilen uygulamalı eğitim ve sonrasında yapılan sınavlarda başarı gösteren adaylara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Merkezi Derslikler Farabi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, DEHAM Müdürü Prof. Dr. Haydar Bağış, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Reşat Özercan, Eğitmen Prof. Dr. Sinan Canpolat, Doç. Dr. Fatih Üçkardeş, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk ve kursiyerler katıldı.

Eğitim programına katılan kursiyerlerin 10 gün devam eden 80 saatlik teorik ve pratik eğitimin ardından hayvan deneyleri ile yapılacak deneysel çalışmalar için yetkinliği belirleyen deney hayvanı kullanım sertifikasını almaya hak kazandıkları bildirildi.

Sertifika töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, eğitmen ve kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Güzel çalışmaların sürekliliğinin olması gerektiğine değinen Rektör Turgut, “Üniversitemde bu tür etkinliklerin olması beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askerlik yaptığım dönemde deney hayvanları ile tanışma ve çalışma fırsatı buldum. Bu benim için iyi bir tecrübe oldu. Dinimizde dişleri olmayan hayvan kurban edilmez, hayvanlara zarar vermeme düsturu ile her zaman hareket ederiz. Bizler burada yol, yordam, yöntem, usul, etik ve saygıyı öğreniyoruz. İnşallah bu eğitim kursiyerler için bir dönüm noktası olur. Bu önemli eğitimlerin ardından güzel araştırmalar ve bilimsel çalışmaların çıkacağını ümit ediyorum. Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de tüm laboratuvar ve araştırma merkezlerimizde olduğu gibi başarılı çalışmalar devam edecektir. Bizler bilimsel çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Projenin amacı ve eğitimler ile ilgili bilgi veren ADYÜ DEHAM Müdürü Prof. Dr. Haydar Bağış, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olan bir merkez inşa etmeye çalıştıklarını belirtirken, ADYÜHADYEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Reşat Özercan ise eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, tüm deneysel çalışmaların ihtiyaç duyabileceği donanım ve etik değerlendirme ortamını sağlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Törenin ardından Rektör Turgut, tarafından eğitmenlere plaket, başarılı kursiyerlere ise sertifikaları verildi.

ADIYAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.