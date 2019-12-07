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Minik 112’ler görev başına geçti Anne ve babaları gibi acil sağlık hizmeti verdi

İHA

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Kuruluşunun 25. yılı nedeniyle minikler, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekti.

Minik 112’ler görev başına geçti Anne ve babaları gibi acil sağlık hizmeti verdi

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Kuruluşunun 25. yılı nedeniyle minikler, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Adıyaman Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği tarafından etkinlik düzenlendi. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanlarının çocukları bu kez anne ve babalarının görevini yaptı. 112 sağlık çalışanları çocuklarıyla birlikte alışverişe gelen kişilere ilk yardımı gösterdi. Kalp masajı, suni teneffüs başta olmak üzere ilk müdahaleleri minik öğrenciler gösterdi.
Etkinlikle ilgili konuşan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu, 25. kuruluş yıl dönümünde çocuklarla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Minik 112’lerimiz var. Çocuklar gelecek neslimiz. Ağaç yaş iken eğilir. Sağlık Bakanlığının da bizden isteği, özellikle yeni yetişen nesle ilk yardımın, 112’nin önemini anlatmamızı istiyor. Buradaki minik 112’ler, anne babası 112’de çalışan çocuklarımız. Dolayısıyla bu etkinlikte hiç zorlanmadık. Daha güzel bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Asılsız çağrıların çokluğuna dikkat çeken Utlu, bir yıl içerisinde düşen 450 bin çağrıdan yüzde 9697’si asılsız ihbarlardan oluştuğunu söyledi. Minik 112’ler ise öğrendiklerinin öneminden bahsederek 112 santralini asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini istedi.
Etkinlik sonunda Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Nurettin Karakayalı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Fatma Tuğba Utlu ve personele çiçek takdim etti.

ADIYAMAN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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