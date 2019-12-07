Kuran öğrenen minik öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuran öğrenen minik öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı

İHA

Kuran öğrenen minik öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı

Adıyaman Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 46 yaş grubu Kuran kursuna katılan öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı.
Adıyaman’da Müftülük tarafından açılan 46 yaş 16 Kuran kursuna katılan 300 öğrencinin el emeği eserler sergilendi. Derslerde yapılan etkinlik kapsamında ortaya çıkartılan eserler alışveriş merkezinde sergilendi. Cami, kabe maketlerinin yanı sıra bir eserin sergilendiği etkinlik ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.
Serginin açılışını yapan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eserlerini ve bir eğitimöğretim sürecinde öğrenmiş oldukları, almış oldukları eğitimin meyvelerini beraberce görmek, onların bu güzel mutluluklarına ortak olmak üzere bir araya geldik. Adıyaman Müftülüğü olarak faaliyetlerimizin en önemli ayaklarından birisi olan 46 yaş Kuran kurslarımızın nasıl olduğunu, içeriğinin ne olduğunu halkımız bilsin, görsün, öğrensin ve onlar da çocuklarını böyle bir eğitimden geçirmek isterlerse böyle bir talepleri olursa bizim Kuran kurslarımıza gelmelerini temin etmek ona bir vesile olsun diye bugün burada bir etkinlik yaptık.
Şuanda burada yapılanlar nesillerimizi zamanın kötülüklerinden, sigara, içki, kumar, uyuşturucu bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan nasıl uzak tutarız, onları bu gibi alışkanlıkların, tehlikelerin içine düşmemesi için neler yapabilirizin bir neticesidir.
Cenabı Allah Kur'anı Kerim'de bizlere 'Ey iman edenler önce kendinizi sonra da çocuklarını ve ailenizi ateşten koruyun.' buyurmak suretiyle bizim şu dünyadaki en önemli vazifelerimizden, işlerimizden birisinin çocuklarımızı zamanın ve zeminin tehlikelerinden korunmak ve muhafaza etmek olduğunu anlıyoruz.
Yapılan bu çalışmalar, bu etkinlikler sadece ve sadece bunun içindir. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza İslam'ın ahlakını, İslam'ın güzelliklerini onlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam)'ı tanıtmak, onun yolundan gitmelerine vesile olmak şayet bir nebze de olsa bütün bunları gerçekleştirebilirsek bizim için mutluluk vesilesi olan bu olacak.
Çünkü bunun dışında diğer dünya hayatı, dünya nimetleri boştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) güzel bir hadisi şerifinde 'Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan ve terbiyeden daha güzel bir hediye vermiş olamaz.' buyuruyor. Yani bizim şurada bir numunesini, küçük bir örneğini görmüş olduğunuz bu yavrularımız ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımızın tamamının hedefi budur. Çünkü burada çocuklarımıza Kur'anı Kerim öğretiyoruz, temel dini bilgilerini, adabı muaşeret dersleri veriyoruz. Bütün Bu hizmetlerin, bu gayretlerin tek bir amacı var çocuklarımızı yaratıcıları ile hayatlarının kitabı olan Kur'an'la buluşturmaktır. Yavrularımızı ömür boyunca kendilerine tek model olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) vesselam bu yavrularımıza tanıtır ve bir rol model olarak verebilir isek İşte bizim tesellimiz ve bütün yorgunluğumuzu giderecek budur" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda ...
Başkan Kılınç yanan taziye evini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç yanan taziye evini inceledi
AK Partili gençler Türk kahvesi ikram etti
YEREL HABERLER AK Partili gençler Türk kahvesi ikram etti
Adıyaman’da STK’lardan Doğu Türkistan’da ki zulme tepki
YEREL HABERLER Adıyaman’da STK’lardan Doğu Türkistan’da ki zulme ...
Minik 112’ler görev başına geçti Anne ve babaları gibi acil sağlık hizmeti verdi
YEREL HABERLER Minik 112’ler görev başına geçti Anne ve babaları ...
Ukranya´da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Ukranya´da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman´da ...
Ukrayna’da donarak ölen Türk Adıyaman’da defnedildi Kızını ayrıldığı eşinin yanına Ukrayna’ya götüren Rüstem Avşar donarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ukrayna’da donarak ölen Türk Adıyaman’da ...
Yüzen adacıklar ‘beyaz gelinlik’ ile bir başka güzel Kar yağışı ile birlikte Çelikhan’da ki yüzen adacıklar beyaza büründü
YEREL HABERLER Yüzen adacıklar ‘beyaz gelinlik’ ile bir başka ...
Taziye evinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Taziye evinde yangın çıktı
Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim programı düzenlendi
YEREL HABERLER Deney hayvanları kullanımı sertifikası eğitim ...
Besnili öğrenciler sinema ile buluştu
YEREL HABERLER Besnili öğrenciler sinema ile buluştu
Kahta’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahta’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’dan Sincik’e gönül köprüsü
YEREL HABERLER Tekirdağ’dan Sincik’e gönül köprüsü
Besni'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Zam dedikodusu nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu Dedikoduyu duyan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti
YEREL HABERLER Zam dedikodusu nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden ...
‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman’ sergisi yapıldı
YEREL HABERLER ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman’ sergisi yapıldı
Bem-Bir-Sen yöneticilerinin Adıyaman teması
YEREL HABERLER Bem-Bir-Sen yöneticilerinin Adıyaman teması
Adıyaman’da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor
Başkan Deniz: “3600 ek gösterge hayata geçirilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Deniz: “3600 ek gösterge hayata geçirilmeli"
Türk Sağlık-Sen hastanede döner sermaye açıklaması yaptı
YEREL HABERLER Türk Sağlık-Sen hastanede döner sermaye açıklaması ...
Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi
Başkan Turanlı’dan su kesintisi açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan su kesintisi açıklaması
Sevgi Sınır Tanımaz Konvoyu yetim ve engellilere ulaştı
YEREL HABERLER Sevgi Sınır Tanımaz Konvoyu yetim ve engellilere ...
Çelikhan’da kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Çelikhan’da kar yağışı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X