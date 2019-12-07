Kuran öğrenen minik öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı

Adıyaman Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 46 yaş grubu Kuran kursuna katılan öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı.

Adıyaman’da Müftülük tarafından açılan 46 yaş 16 Kuran kursuna katılan 300 öğrencinin el emeği eserler sergilendi. Derslerde yapılan etkinlik kapsamında ortaya çıkartılan eserler alışveriş merkezinde sergilendi. Cami, kabe maketlerinin yanı sıra bir eserin sergilendiği etkinlik ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Serginin açılışını yapan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eserlerini ve bir eğitimöğretim sürecinde öğrenmiş oldukları, almış oldukları eğitimin meyvelerini beraberce görmek, onların bu güzel mutluluklarına ortak olmak üzere bir araya geldik. Adıyaman Müftülüğü olarak faaliyetlerimizin en önemli ayaklarından birisi olan 46 yaş Kuran kurslarımızın nasıl olduğunu, içeriğinin ne olduğunu halkımız bilsin, görsün, öğrensin ve onlar da çocuklarını böyle bir eğitimden geçirmek isterlerse böyle bir talepleri olursa bizim Kuran kurslarımıza gelmelerini temin etmek ona bir vesile olsun diye bugün burada bir etkinlik yaptık.

Şuanda burada yapılanlar nesillerimizi zamanın kötülüklerinden, sigara, içki, kumar, uyuşturucu bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan nasıl uzak tutarız, onları bu gibi alışkanlıkların, tehlikelerin içine düşmemesi için neler yapabilirizin bir neticesidir.

Cenabı Allah Kur'anı Kerim'de bizlere 'Ey iman edenler önce kendinizi sonra da çocuklarını ve ailenizi ateşten koruyun.' buyurmak suretiyle bizim şu dünyadaki en önemli vazifelerimizden, işlerimizden birisinin çocuklarımızı zamanın ve zeminin tehlikelerinden korunmak ve muhafaza etmek olduğunu anlıyoruz.

Yapılan bu çalışmalar, bu etkinlikler sadece ve sadece bunun içindir. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza İslam'ın ahlakını, İslam'ın güzelliklerini onlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam)'ı tanıtmak, onun yolundan gitmelerine vesile olmak şayet bir nebze de olsa bütün bunları gerçekleştirebilirsek bizim için mutluluk vesilesi olan bu olacak.

Çünkü bunun dışında diğer dünya hayatı, dünya nimetleri boştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) güzel bir hadisi şerifinde 'Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan ve terbiyeden daha güzel bir hediye vermiş olamaz.' buyuruyor. Yani bizim şurada bir numunesini, küçük bir örneğini görmüş olduğunuz bu yavrularımız ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımızın tamamının hedefi budur. Çünkü burada çocuklarımıza Kur'anı Kerim öğretiyoruz, temel dini bilgilerini, adabı muaşeret dersleri veriyoruz. Bütün Bu hizmetlerin, bu gayretlerin tek bir amacı var çocuklarımızı yaratıcıları ile hayatlarının kitabı olan Kur'an'la buluşturmaktır. Yavrularımızı ömür boyunca kendilerine tek model olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam) vesselam bu yavrularımıza tanıtır ve bir rol model olarak verebilir isek İşte bizim tesellimiz ve bütün yorgunluğumuzu giderecek budur" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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