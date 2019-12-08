Adıyaman 1954 Spor:4- Gaziantep Ankas Spor:1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep Ankas Spor’u, 41 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Gaziantep Ankas Spor’u evinde ağırladı.

Maçın 25. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Halil Akhan’ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 10 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 10 tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Tugay Komşu’nun 51. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 20 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 56. Dakikasında Emre Aydoğan’ın attığı gol ile maç 30 oldu. Maçın 72. Dakikasında Halil Akhan’ın attığı gol ile maç 40 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçın son saniyelerinde Gaziantep Ankas Spor oyuncusu Mustafa Avcı’nın attığı gol ile maç 41 bitti.

Maçı, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

ADIYAMAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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