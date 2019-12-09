Vali Pekmez, Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamalara birlik ve beraberlik mesajlarıyla başlayan Vali Pekmez, “Ülkemiz, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine ilke edinen devletimiz, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Asırlar boyu gittiği her yere adaleti, barışı, huzuru, hakkı ve hakkaniyeti götüren aziz milletimiz bugün de bu ulvi vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir.

Valiliğimizce oluşturulan insan hakları kurulları, toplumun ve kamu görevlilerinin, haklar konusunda bilinçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Adıyaman’da devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini temel alarak sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu düşüncelerle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 71. Yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların yok olduğu, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm insanlık aleminin 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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