Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara’da, 58 Aralık tarihinde yapılan 1112 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finaline katılan Adıyamanlı yüzme sporcuları madalyalarla döndü.

Yapılan yarışmalarla alakalı bilgi veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Ankara’da 212 kulüp bin 256 sporcunun katıldığı 1112 yaş Ulusal Gelişim projesi Türkiye finalinde ilimizi temsil eden 6 sporcumuz elde ettiği başarılarla bizleri mutlu etti. Farklı kategorilerde yarışarak rakiplerini kulaçlarıyla geride bırakmayı başaran sporcularımız madalyalarını alarak ilimize geri döndü. Ben madalya için kulaç atan ve derece yapan tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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