Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler doyasıya eğlendi

Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, özel eğitim okulunda bulunan engellileri ziyaret etti.

Farklı şehirlerden Adıyaman’a gelip Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümünde okuyan ikinci sınıf öğrencileri, özel bir eğitim uygulama okulu ile başlattıkları proje kapsamında engelli öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç’ın öncülüğünde Adıyaman Üniversitesi BESYO öğrencileri "Sakat bedenlerden değil sakat ruhlardan korkun" projesi kapsamında özel bir eğitim uygulama okulundaki öğrencileri ziyaret etti.

Sporun engel tanımadığını gösteren eğitim uygulama okulundaki öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümü öğrencileri ile basketbol, voleybol, hentbol ve futbol maçları yaparak doyasıya eğlendi.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Bölümü öğrencileri hentbol, voleybol, masa tenisi topu, masa tenisi raketleri, masa tenisi filesi ve sağlık topu gibi spor malzemelerini okula bağışladı.

ADIYAMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.