Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama

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ADIYAMAN´da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



ADIYAMAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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