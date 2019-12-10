Yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

Adıyaman’da avlak alanlarda yaban hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Adıyaman’da farklı 7 noktaya fotokapan yerleştirdi. Yerleştirilen fotokapan sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için fotokapanlar yerleştirildi.

Yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar düzenli olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların yaban hayatı konusunda yeni bilgiler vereceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

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