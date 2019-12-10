Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısı yapıldı

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplandı.
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayış ve şuurla ulusal politika ve stratejilerin yerelde uygulanması için gerekli çalışmaları koordine etmek amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Reşit Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, ilçe kaymakamları, ilgili kurum amirleri, şehit ve gazi dernekleri ile engelli derneklerin başkanları, kadın dernekleri temsilcileri katıldı.
Toplantının başlamasıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, platformun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yaptı.
Çelik sunumunda, kurumun şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere Adıyaman’da kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ile sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamaya yönelik hayata geçirdikleri proje ve çalışmalar, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetler ile verdikleri sosyal yardım ve destekleri sıraladı.
Sunum sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, “Bugün diğer platformlardan farklı ve önem vermemiz gereken platformlardan olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısının ilkini gerçekleştiriyoruz. Çünkü yatırım ve ekonomi dediğimiz her şey insan için yapılıyor. Ailelere ve sosyal hayata yönelik projeleri desteklemezsek o yatırımın ve o projelerin kalkınma anlamında pek esprisi olmayabilir. Devletimiz sosyal alanda özellikle son yıllarda maddi anlamda büyük katkılar sağlıyor. Özellikle engelli maaşı, evde bakım ücreti, yaşlı aylığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfından verdiğimiz ücretler gibi pek çok kalemde vatandaşlarımıza destek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye’de en çok bütçeye sahip olan bakanlıklarımızdan biridir. Toplumun en önemli temel yapısı ve harcı şüphesiz aile kurumudur. Bizi biz yapan değerlerin başında gelen ve bunu gelecek kuşaklara aktarmamızın en önemli yapısı ailedir. Ailelerimizi bu anlamda korumamız, yaşatmamız ve o yapıyı sürdürebilmemiz büyük önem arz etmektedir. Bunu Adıyaman ölçeğinde daha rahat görüyoruz. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte dünya neredeyse küçük bir köy haline geldi. Sosyal medya, teknolojik haberleşme araçları, dünyanın her yerinde meydana gelen en ufak bir olayı bile herkesin görmesini, duymasını ve haber almasını sağlıyor. Bunların faydaları olduğu gibi sakıncaları da bulunmaktadır. Tüm bunlar bizi biz yapan değerlerden olan aile kurumundan maalesef uzaklaştırıyor. Devlet olarak güçlü aile bağlarını her zaman önemsiyoruz. Bu aile bağlarını devam ettirmek içinde hem devlet olarak, hem kamu görevlisi olarak, hem anne baba olarak hem de sivil toplum örgütleri olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün birincisini düzenlediğimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısında Adıyaman ölçeğinde neler yapabiliriz ve neler yapmamız gerekiyor bunları konuşup, görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik” dedi.
Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren faaliyet ve projelere katma değer kazandırılması hedeflenen platform toplantısı, paydaşların gündem maddeleri üzerine görüşlerini belirtmeleri, karşılıklı fikir alışverişleri ve önerilerin ardından son buldu.

ADIYAMAN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
YEREL HABERLER Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan ...
‘Daha temiz bir Adıyaman için’ kollar sıvandı
YEREL HABERLER ‘Daha temiz bir Adıyaman için’ kollar sıvandı
İşitme Engelliler Süper Ligi Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü: 2- Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü: 1
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Süper Ligi Adıyaman Belediyesi ...
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
İl İnsan Hakları Kurulundan Vali Pekmez’e ziyaret
YEREL HABERLER İl İnsan Hakları Kurulundan Vali Pekmez’e ziyaret
Başkan Deniz, Müslümanlara yönelik baskılara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Başkan Deniz, Müslümanlara yönelik baskılara tepki ...
Milletvekili Tutdere, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları ...
Eskitaş’ın gençlerine Gençlik ve Spor Bakanlığından onay
YEREL HABERLER Eskitaş’ın gençlerine Gençlik ve Spor Bakanlığından ...
Adıyaman'dan Mısır'daki mahkumlara destek mektubu
YEREL HABERLER Adıyaman'dan Mısır'daki mahkumlara destek mektubu
SMMM Odaları Platformu Adıyaman’da toplandı
YEREL HABERLER SMMM Odaları Platformu Adıyaman’da toplandı
Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor
Başkan Dağtekin, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü ...
Yaban hayatı fotokapan ile izlenecek
YEREL HABERLER Yaban hayatı fotokapan ile izlenecek
Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet verdi
YEREL HABERLER Adıyaman Havalimanı Kasım ayında 20 bin kişiye hizmet ...
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama
Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri ile engelli öğrenciler ...
Hukukçular Derneği, Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Hukukçular Derneği, Dünya İnsan Hakları Gününü ...
Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
YEREL HABERLER Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
Adıyaman’da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman’da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Başkan Kılınç’tan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü ...
Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü
Vali Pekmez, Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Pekmez, Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
Bölge trafik ekiplerinin kış lastiği denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bölge trafik ekiplerinin kış lastiği denetimleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X