Jandarma ekipleri 25 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 20 gün içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirirken 25 kişiye de işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde hassasiyetle yürüten jandarma ekipleri, son 20 gün içerisinde jandarma bölgesinde 102 gram sentetik cannabinoid, 11 gram metaamfetamin, 7 gram eroin, 42 gram esrar ve 11 adet extacy hap ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak M.K., M.C., Y.T., B.K., M.D., S.A., H.A., İ.K., K.L., M.B., S.B., C.Ö., E.Ş., R.U., M.B., M.S., M.B., A.Ç., M.A., S.Ç., B.L., A.A., S.U., Y.A ., ve K.S., isimli olmak üzere toplam 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını titiz bir şekilde yürütmeye devam edeceği de vurgulandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.