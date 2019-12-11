Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli olarak durdurulan araçlarda tüfekler ve tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçlarda arama yaptı. Şüpheli araçlarda yapılan incelemelerde 1 ayda toplam 8 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Tabanca ve tüfeklere el konulurken konuyla alakalı olarak 9 kişi jandarma karakoluna götürülerek burada haklarında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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