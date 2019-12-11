Patlayan telefon bataryası paniğe neden oldu Bataryanın patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman’da tamiri yapılan bir telefonun patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu. Patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir telefoncuya tamir için bırakılan telefonun bataryası, tamir esnasında şişerek ısınmaya başladı. Bataryanın patlayacağını fark eden usta Ferit Gölgül, eline aldığı kesici aletle bataryanın orta kısmını keserek şişen bataryanın havasını almaya çalıştı. Üzerine atılan kesikle birlikte dumanların yükseldiği batarya alev aldı. Bataryanın üzerini bir bezle örten Gölgül bataryayı dışarıya atmaya çalıştığı esnada parmakları aşırı ısınmadan dolayı yandı. Gölgül bu defa bataryayı tekmeleyerek dışarıya fırlattı. Müşterilerin de bulunduğu işletmede yaşanan panik ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştıklarını söyleyen Ferit Gölgül, “Telefon tuş tamiri için geldi, tuşu çalışmıyordu. Cihazı sökmeye başlayınca bataryası ısınma ve şişme yapmaya başladı. Aceleyle bataryayı söktüm ki batarya cihaza zarar vermesin. Bataryayı telefondan çıkardım ama şişmeye devam etti. Buradaki cihazlara zarar vermesin diye yan masaya koydum. Üzerin bez örtüp havasını almaya çalışırken birden alev aldı. Alev alınca da zaten hemen kenara çekildik üzerimize gelmesin diye. Duman yaptı, dükkan içerisi de baya duman olunca bataryayı bir bezle tutup dışarıya götürürken o kadar ısınmıştı ki hem bezi yaktı hem de elimi yaktı. Zaten elimden düşünce ayağımla dışarıya attım. Normalde ilk defa yaşadık hani daha önceden batarya şişmesi ve ısınması oluyordu ama böyle patlama, yanma ve duman ilk defa başımıza geldi” diye konuştu.

İşletme sahibi Eyüp Harputluoğlu ise "Burada müşteriyle ilgileniyordum. O esnada teknik servisim cep telefonu tamiriyle uğraşıyordu. Batarya şişince teknik servis ustamız cesaretliydi bataryayı neşterle kesince patlama o yüzden olmadı. Ama yoğun bir duman oldu. Kimseye zararı olmadı çok şükür. Panik oldu. Ben olsaydım direk bırakıp dışarı çıkardım. Ustamız sağ olsun o konuda baya cesaretli neşterle kesince kurtardık” diye konuştu.

ADIYAMAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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