Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.K., isimli şahıs., durdurularak üst aranması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 gram çaya enjekte edilmiş bonzai ve kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.