Adıyaman’ın her köşesi rengarenk oluyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki birçok noktada mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, “Şehrimizin en işlek noktalarında mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre refüj, kavşak ve parklarda rutin olarak devam edecek” diye konuştu.

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra rutin çalışmaların da aralıksız bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekleyen yetkililer, bu çalışmalarla şehrin hem daha güzel bir görünüme kavuşacağını, hem de doğal yaşam alanlarının daha kullanılabilir bir hale geleceğini dile getirdi.

ADIYAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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