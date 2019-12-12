Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durdurulan bir araçtan bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el konulurken konuyla alakalı olarak araç sürücüsü G.S., isimli kişi hakkında işlem yapıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.