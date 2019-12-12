Adıyaman’da tefecilere operasyon: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da tefecilere operasyon: 3 gözaltı

İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Adıyaman’da toplam üç adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y., M.A. ve T.D. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise bazı dokümanlar ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki kişiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü
Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi
Yola döşenmiş EYP imha edildi
YEREL HABERLER Yola döşenmiş EYP imha edildi
Adıyaman'ın en duyarlı insanlarına ödül
YEREL HABERLER Adıyaman'ın en duyarlı insanlarına ödül
Adıyaman’da ki spor yatırımlarına ödenek
YEREL HABERLER Adıyaman’da ki spor yatırımlarına ödenek
Altınşehir Mahallesi’ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı
YEREL HABERLER Altınşehir Mahallesi’ndeki taziye evinin çevre ...
Adıyaman’da dağ keçisi envanteri tamamlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da dağ keçisi envanteri tamamlandı
Milli Eğitim Müdürü Alagöz öğretmenliğe geri döndü
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Alagöz öğretmenliğe geri döndü
Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız ...
TOGEM’den köy okuluna kırtasiye desteği
YEREL HABERLER TOGEM’den köy okuluna kırtasiye desteği
Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız ...
Adıyaman’ın her köşesi rengarenk oluyor
YEREL HABERLER Adıyaman’ın her köşesi rengarenk oluyor
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
Dünya gündemine oturan duvardaki muz yerine camda çiğ köfte İtalyan sanatçının başlattığı akıma Adıyaman’da ki çiğ köfte ustası da çiğ köfte ile katıldı
YEREL HABERLER Dünya gündemine oturan duvardaki muz yerine camda çiğ ...
Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı
Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çaya enjekte edilmiş bonzai yakalandı
Sincik, kros şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sincik, kros şampiyonu oldu
Adıyaman Belediyesi’nden ‘Dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’nden ‘Dolandırıcılık’ uyarısı
Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi
Adıyaman’da ambulans rallisi yapıldı 112 ekipleri birbiriyle kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Adıyaman’da ambulans rallisi yapıldı 112 ekipleri ...
Patlayan telefon bataryası paniğe neden oldu Bataryanın patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Patlayan telefon bataryası paniğe neden ...
Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi
Suçlular jandarma ekiplerinden kaçamıyor
YEREL HABERLER Suçlular jandarma ekiplerinden kaçamıyor
Jandarma ekipleri 25 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 25 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X