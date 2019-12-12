Adıyaman’da tefecilere operasyon: 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Adıyaman’da toplam üç adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y., M.A. ve T.D. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise bazı dokümanlar ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki kişiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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