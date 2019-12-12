Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Cumali Şahin idaresindeki 02 TA 852 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Cumali Şahin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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