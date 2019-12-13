Tefecilerden 2’si tutuklandı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Polis ekipleri tefecilik yaptıkları gerekçesiyle Adıyaman ve İstanbul’da 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A. Y., T. D. ve M. A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

A.Y. ve T. D. isimli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanırken, M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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