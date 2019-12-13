Park halindeki otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Mimar Sinan Parkı karşısındaki 1104 sokakta meydana geldi. Ömer Anıl’a ait 46 HU 692 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.