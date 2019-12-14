Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

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Adıyaman Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınlarında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden H.T. yönetimindeki 26 PP 696 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:37

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