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Günü birlik kiralanan evler denetlendi

İHA

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 196 personelin katılımıyla 21 adreste eşzamanlı olarak günübirlik kiralanan evler (Apart) denetlendi.

Günü birlik kiralanan evler denetlendi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 196 personelin katılımıyla 21 adreste eşzamanlı olarak günübirlik kiralanan evler (Apart) denetlendi.
Yapılan denetimlerde, 21 işyerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. Denetimlerde 218 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 15 işyerinde 64 şahsın KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) giriş kaydı olmadığı tespit edildi.

ADIYAMAN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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