Günü birlik kiralanan evler denetlendi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 196 personelin katılımıyla 21 adreste eşzamanlı olarak günübirlik kiralanan evler (Apart) denetlendi.

Yapılan denetimlerde, 21 işyerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. Denetimlerde 218 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 15 işyerinde 64 şahsın KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) giriş kaydı olmadığı tespit edildi.

ADIYAMAN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:37

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