Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta Diyarbakır Karayolu Narince Mevkiinde İbrahim Ekinci idaresindeki 45 HA 2343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim E. ile otomobilde bulunan Kadriye Y., Mehmet Emin G., Münevver P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:27

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AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

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