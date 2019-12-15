Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor:1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediye Spor’u 21 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Kahta 02 Spor, rakibi Siverek Belediye Spor’u ağırladı.

Maçın 21. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahri Aslanlı’nın attığı gol ile Kahtaa 02 Spor 10 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 10 tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Kahta 02 Spor, Gökhan Demir’in 55. Dakikada attığı gol ile Kahta 02 Spor, 20 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 66. Dakikasında Siverek Belediye Spor oyuncusu Caner Turp’un attığı gol ile maç 21 oldu.

5 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 21 bitti.

Maçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

ADIYAMAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.