Adıyaman´da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu

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ADIYAMAN´da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. 3 aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



ADIYAMAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:27

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YATSI 18:38

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