Polisi görünce sahte paraları atarak kaçmaya çalıştı

ADIYAMAN'da, polisi görünce üzerinde bulunan sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Tütün Pazarı'nda polisler tarafından yapılan rutin trafik kontrolü sırasında bir kişi, fark ettiği polislerden tedirgin olup cebinden çıkardığı paraları atarak kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden ekipler de peşinden koştu. Yola attığı sahte 200 liralık banknotlara el koyan polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan M.B. gözaltına alınarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



ADIYAMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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