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Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından ‘Dünya insan hakları günü ve kadın hakları günü" konulu seminer verildi.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Avukat Deniz Çilcan tarafından verildi. Seminere, Türk ve Suriyeli kadınlar ve müdürlük personelleri katıldı. Seminerde, dünya insan hakları günü ve kadın hakları günüyle alakalı bilgilendirmeler yapıldı.

ADIYAMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:38

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