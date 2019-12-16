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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Çelikhan ilçesine bağlı KaragölMutlu köyleri arasında iki haftadan beri süren yağışlar heyelana neden oldu. İl Özel İdare müdürlüğü ekipleri ulaşımın durduğu köyler arasındaki heyelan ile ilgili çalışma başlattı.

İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yol açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

ADIYAMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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