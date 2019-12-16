Adıyaman'da heyelan nedeniyle yol kapandı

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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası meydana gelen heyelanda kayalar yola düşüp, ulaşımı engelledi.

İlçeye bağlı Karagöl köyü ile Mutlu köyü arasında bulunan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. İhbar üzerine Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, heyelanın yaşandığı bölgede çalışma yaparak, yolun tek şeridini trafiğe açtı. Ekipler yolun tamamının trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



ADIYAMAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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